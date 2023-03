Politica, ritorno a sorpresa Emilio Iacopi alle elezioni Quinto candidato sindaco

Un ritorno a sorpresa sulla scena politica sarzanese che allunga l’elenco dei candidati a sindaco alle prossime amministrative. Ai quattro aspiranti già in corsa si è aggiunto anche Emilio Iacopi che sarà a capo della lista "Movimento degli Italiani" che oltre all’ex consigliere comunale vede impegnato anche l’avvocato Alessandro Rosson ex capogruppo provinciale della Lega.

Sempre dal Carroccio arriva anche Emilio Iacopi entrato in consiglio comunale a Sarzana nel 2018 e poi uscito non senza polemiche e clamore. Iacopi infatti nella sua breve parentesi sui banchi dell’assise comunale fu protagonista di uscite colorite che crearono non pochi imbarazzi anche tra i suoi colleghi di maggioranza. Tra l’idea-provocazione di aprire una strada a luci rosse per rilanciare il commercio del centro storico ai post contro il presidente della Repubblica, al cecchino armato di fucile nel giorno della festa della Liberazione. Ma anche della querela presentata contro un noto musicista sarzanese nata sempre dopo vivaci scambi di battute nella piattaforma on-line. Emilio Iacopi si era poi dimesso alla vigilia dell’estate 2020 quando alla gara indetta dal Comune di Sarzana per la gestione della spiaggia libera di Marinella partecipò una società all’interno della quale era presente una persona a lui legata da vincolo di parentela. Negli ultimi tempi si era avvicinato a Fratelli d’Italia ma adesso insieme a Alessandro Rosson lancia la lista "Movimento degli Italiani" alle prossime elezioni amministrative di Sarzana. "Molti cittadini di destra – spiegano nella nota di presentazione della lista – delusi dalla politica, che non si sentono più rappresentati dall’attuale amministrazione comunale, ci hanno chiesto di creare un nuovo contenitore politico per le elezioni amministrative di Sarzana, in cui possano ritrovare i valori della destra sociale e l’entusiasmo per una campagna elettorale tra la gente e con la gente. Il candidato sindaco del Movimento degli Italiani che si impegna a mettere al primo punto del suo programma i sarzanesi sarà Emilio Iacopi, persona specchiata e di grande competenza e conoscenza del territorio. Sicurezza, politiche giovanili e del lavoro, oltre ad una immediata riduzione delle tasse comunali, sono i punti principali del programma elettorale della lista Movimento degli Italiani per Sarzana, che verrà presentata nelle prossime settimane alla cittadinanza".

