Pioggia di delibere in zona Cesarini. In giunta il piano antenne e il Pud

Sarzana (La Spezia), 16 maggio 2023 – Alla vigilia del voto, nella seduta di giovedì 11 con pubblicazione all’albo domenica 15 maggio, la giunta uscente guidata da Cristina Ponzanelli ha approvato una ventina di delibere. Una scelta che non mancherà di sollevare polemica, come già accaduto per lo schema di Piano urbanistico comunale, votato in giunta il 4 aprile ma apparso all’albo solo il 10 maggio, in zona Cesarini rispetto al voto.

Tra le delibere votate giovedì, spiccano l’atto di indirizzo per il Pud, il progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime (delibera 120); la presa d’atto della proposta di valutazione del piano di organizzazione degli impianti di telecomunicazioni per telefonia mobile (fase prodromica del così detto piano delle antenne, delibera 111); l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori di recupero dell’ex scuola XXI Luglio per la realizzazione di un centro polifunzionale pubblico grazie al contributo Pnrr di 5 milioni (delibera 112) e la presa d’atto del parere motivato definitivo dell’autorità competente di non assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica dell’ambito urbano del borgo di Marinella in condizioni di degrado "in quanto dai contributi non sono emerse particolari criticità ambientali/paesaggistiche".

E’ il progetto di rigenerazione urbana del borgo presentato da Marinella spa in liquidazione, oggetto di variante al piano regolatore generale da poco adottata dal consiglio comunale.

Per il Pud, i Comuni sprovvisti dello strumento di gestione delle aree costiere non possono rilasciare concessioni su aree libere né beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime nè autorizzare interventi sulle aree che eccedano l’ordinaria manutenzione. Il Servizio demanio marittimo del Comune ha consegnato gli elaborati di progetto. Con la delibera 120 la giunta dà mandato agli uffici di pubblicare gli elaborati e avviare la fase delle eventuali osservazioni. Il Pud passerà poi al vaglio della Regione e all’adozione del consiglio comunale.

Lo studio e l’acquisizione documentale, quale "base necessaria al fine di avviare le procedure di comunicazione e partecipazione con cittadini e comitati sulla proposta di piano delle antenne", era stata affidata a nell’ottobre 2021 al professor Gianfranco Cellai del laboratorio di fisica ambientale per la qualità edilizia dipartimento di architettura dell’università di Firenze, che ha consegnato gli elaborati. La delibera dà mandato agli uffici di d di avviare la fase di consultazione con cittadini e associazioni, dunque non siamo ancora nella fase della stesura del piano antenne vero e proprio.