Riapre la passerella ciclopedonale. Battifollo collegato al centro: “Un’attesa durata 13 anni”

Sarzana (La Spezia), 22 febbraio 2025 – Dopo quasi 13 anni dalla sua chiusura, ieri mattina la passerella ciclopedonale che collega via Emiliana a via del Murello è stata riconsegnata alla cittadinanza di Sarzana. I residenti del quartiere di Battifollo potranno ora finalmente tornare a contare su un’infrastruttura che gli consente di raggiungere il centro storico in circa un minuto e mezzo (a piedi o in bicicletta), senza il bisogno di utilizzare l’automobile e soprattutto senza dover percorrere la Variante.

“Dopo 13 anni riapre la passerella che collega Battifollo al centro storico – commenta il sindaco Cristina Ponzanelli – Un’infrastruttura importante, lasciata abbandonata per oltre un decennio con un impalcato sospeso nel nulla. Siamo felici di aver riavvicinato il quartiere di Battifollo al centro storico e di aver ricucito una delle tante ferite di Sarzana”. Quella relativa alla passerella di via Emiliana, finalmente nuovamente percorribile e priva di barriere architettoniche, è una storia lunga e travagliata. Realizzata nel 2008 su richiesta degli abitanti di Battifollo, dopo meno di cinque anni dalla sua inaugurazione, nel giugno 2012, è stata interdetta al pubblico perché si era reso indispensabile rimuovere il sistema di rampe necessarie al superamento del dislivello di circa 3 metri da via del Murello.

Dopo anni di chiusura si arriva poi al 2021, quando l’amministrazione Ponzanelli, intenzionata a ripristinare il collegamento da troppo tempo inutilizzabile, partecipando a un bando è riuscita ad ottenere 250mila euro di finanziamento da Roma. Da lì è partito l’iter (che in corso d’opera si è rivelato più complesso del previsto) che ha permesso di intervenire e mettere in sicurezza le rampe di accesso alla struttura e riqualificarla. Nel marzo 2023 i lavori di ripristino della passerella di via del Murello sono stati affidati alla ditta Tecnotetto srl per un importo complessivo di 213mila euro: i lavori della rampa di accesso lato nord e del camminamento in sicurezza, con la messa in posa di apposita ringhiera, hanno riportato ai sensi di norma le condizioni di utilizzo della struttura.

L’opera ha visto la riqualificazione del collegamento che congiunge via Emiliana a via del Murello; proprio durante la fase conclusiva dell’intervento si è aggiunta la realizzazione di alcune lavorazioni complementari. Si tratta di interventi effettuati lo scorso ottobre e che hanno riguardato principalmente la sistemazione delle aree limitrofe al nuovo manufatto e al collegamento dello stesso alla viabilità preesistente. “È stato un percorso lungo – sottolinea l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini – e un cantiere più complesso di quello che era apparso all’inizio per via della presenza di legno ammalorato. Più che di una riqualificazione, si è trattato quasi di un rifacimento dell’opera”.