Passaggio di consegne in cattedrale. Nuovo parroco dopo mezzo secolo

Cambio cambio della guardia nella concattedrale di Sarzana: don Franco Pagano ha ricevuto il testimone da monsignor Piero Barbieri che per quasi mezzo secolo ha curato la guida pastorale della basilica di Santa Maria Assunta. E’ stato il vescovo ad annunciare la rinuncia di monsignor Barbieri, parroco dal 1976, e la sua sostituzione, al momento come amministratore parrocchiale, con don Pagano. Monsignor Barbieri, che ha superato gli 86 anni, prosegue comunque nella collaborazione pastorale, con la celebrazione delle messe e le confessioni, nella veste di parroco emerito. L’avvicendamento, formalizzato a inizio febbraio, ha fatto sì che don Pagano di sia insediato anche come vice presidente del centro di cultura “Niccolò V”.

"Quello di don Piero – spiega il botiziario della Diocesi – è stato il più lungo incarico di parroco nella storia di Santa Maria Assunta, che sino al dopoguerra era l’unica parrocchia della città. Questi lunghi anni, contrassegnati dalla stima e dall’affetto della città intera, lo hanno visto impegnato in molte iniziative". Tra le tante, il 12° centenario della reliquia del Preziosissimo Sangue (1982), il 7° centenario del papa sarzanese Niccolò V (1997), il convegno nazionale per l’8° centenario del trasferimento della sede diocesana da Luni a Sarzana (2004), i restauri del Codice Pelavicino, della Croce di maestro Guglielmo e dell’organo Serassi, il nuovo oratorio parrocchiale, l’avvio funzionale dell’edificio della Pro Sarzana e della mensa gratuita per i bisognosi. Don Pagano, nato a Pitelli nel 1976, sacerdote dal 2002, laureato in diritto canonico, è vicario giudiziale diocesano. E’ stato parroco di Riomaggiore e dal 2017 di San Francesco, dopo la rinuncia di don Renzo Cortese. E’ rettore del Seminario, responsabile del Centro diocesano vocazioni e docente al liceo Parentucelli.