Parentucelli, le elezioni per il consiglio di istituto

Oggi e domani si vota per

procedere alla nomina del nuovo consiglio dell’istituto superiore "Parentucelli Arzelà" di Sarzana. Saranno oltre quattromila gli elettori aventi diritto, tra genitori, docenti, personale Ata e studenti, chiamati duqnue a esprimersi per rinnovare per i prossimi tre anni la composizione del consiglio di istituto. I seggi sono aperti oggi, domenica 19 novembre , dalle 8 alle 12 e lunedì 20 dalle 8 alle 13.30 all’interno della scuola di piazza don Ricchetti. Successivamente alla conclusione delle votazioni è previsto lo spoglio delle schede sotto la direzione della commissione elettorale, presieduta dal professor Roberto Mazza. La componente alunni (circa 1300 ragazzi degli indirizzi liceale, tecnico e professionale del Parentucelli-Arzelà) ha diritto ad essere rappresentata nel consiglio di istituto da 4 ragazzi e si possono esprimere fino a 2 preferenze. Anche i genitori (2600) hanno diritto ad essere rappresentati da 4 persone; fino a 2 sono le preferenze. Saranno in tutto 8 i docenti eletti su un corpo di circa150 insegnanti; per i prof massimo 2 preferenze sulla scheda. Il personale Ata (circa 40 dipendenti) otterrà due seggi e i suoi elettori potranno segnare sulla scheda una preferenza. I candidati tra gli alunni nell’unica lista "Per la scuola in cui crediamo" sono Luca Hassan Aallaoui, Alice Morelli, Edoardo Piccioli, Stefano Parodi, Tommaso Signorini. La lista genitori "La scuola buona" è composta da Emila Amato, Gabriella Manzotti, Silvia Spada, Francesca Zembo, Luca Talocchi, Sonia Bastioni. La lita docenti "A scuola per la scuola" vede candidati Paolo Mazzoli, Andrea Sarti, Ilaria Costa, Elena Andreani, Simone Fregosi, Gianluca Ciullo, Anita Cipolli, Luigi Pace, Roberto Storti. Orietta Biso e Salvatore Lauro fanno parte della lista unia del personale Ata "La Scuola di tutti".