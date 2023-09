Parentucelli Arzelà In pensione otto docenti ’storici’

Hanno formato generazioni di studenti e sono ormai punti di riferimento conosciutissimi nell’intera Val di Magra. Ma anche per loro è arrivato il momento di lasciare l’insegnamento e andare in pensione. L’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana ha dunque voluto organizzare – alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico – una cerimonia di saluto per otto dei suoi docenti più illustri che hanno raggiunto il traguardo del riposo e che da adesso in poi non saranno più in cattedra.

Si tratta dei professori di lettere Rosarita Cecchinelli, Claudia Setti e Roberta Ambrosini, quelli di italiano e storia Alessandro Palumbo e Simonetta Ceola, l’insegnante di inglese Catherine Flamini, quello di scienze agrarie Silvio Baudoni e infine quello di scienze motorie Gianluca Secco. Nella sala auditorium del Parentucelli Arzelà, gli otto professori hanno ricevuto ringraziamenti e saluti da parte del dirigente scolastico Generoso Cardinale, che è intervenuto parlando a nome di tutti i colleghi, degli studenti e delle autorità, per sottolineare la loro professionalità, la loro passione e il loro impegno. La cerimonia si è conclusa con un brindisi, in cui i professori hanno ringraziato la scuola per il sostegno e la collaborazione ricevuti nel corso della loro carriera e hanno espresso i loro auguri per il futuro della didattica e della ricerca.