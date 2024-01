Parco della Fontanetta. Lavori per la sicurezza

Il parco comunale della Fontanetta ai Prati va protetto, il Comune di Vezzano impegna 55 mila euro. Troppi atti vandalici, tra gli ultimi anche lo sradicamento delle panchine, troppe frequentazioni incontrollate con il favore del buio. Attualmente lo spazio verde, luogo di molte manifestazioni, come la marcia della pace che accoglie centinaia di studenti, ha la recinzione in cattivo stato, in più punti danneggiata. Anche il cancello pedonale non può più essere chiuso consentendo l’ingresso al parco a qualsiasi orario. Il Comune provvederà a mettere una nuova recinzione con pannelli rigidi a maglie metalliche color verde, sistemerà il cordolo esistente sul lato confinante con i parcheggi di Via Termo con installazione anche su quel tratto di nuova recinzione, per uniformare il perimetro del parco comunale; sarà sostituito il cancello pedonale, ormai inutilizzabile, con uno elettrico ad apertura automatica che consentirà di chiudere l’area nelle ore notturne per sicurezza.

Cristina Guala