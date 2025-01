Parcheggi cari e insufficienti: "Soltanto annunci e briciole. Una gestione inadeguata"

Risale a pochi giorni fa la notizia della proroga sino alla fine dell’anno corrente della gestione della sosta a Gestopark, società savonese che da 10 anni porta avanti il servizio nel Comune di Sarzana. E, anche se a partire dalla prossima primavera dovrebbero subentrare alcune modifiche in modo da consentire una migliore gestione degli stalli per gli utenti che afferiscono al centro cittadino – come l’introduzione della sosta gentile per la prima mezz’ora – c’è chi le ritiene soltanto "briciole".

La pensa così Enrico Pieraccini, titolare dell’enoteca Lunispina e membro della sezione sarzanese del Pci. Da tempo, secondo Pieraccini, commercianti e cittadini sarzanesi lamentano la mala-gestione della sosta portando avanti proteste e richieste di chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato l’amministrazione a suggellare nel 2014 un contratto tanto sfavorevole per il Comune. "A fronte di un incasso di circa 200 mila euro annui – spiega il commerciante sarzanese -l’amministrazione ha affidato la gestione e regalato praticamente tutti gli introiti mantenendosi l’onere totale della manutenzione con un contratto che favorisce la Gestopark a scapito del Comune che, come evidente dalle condizioni degli stalli, tra cui quello di Porta Parma, non riesce a garantire un servizio adeguato ai cittadini. Gli utenti sono quindi costretti ad affrontare la scarsità di parcheggi gratuiti ed una tariffa troppo alta per quelli a pagamento, per cui ancora manca la possibilità della sosta gratuita nei primi minuti e la possibilità di allungarne la durata come dal nostro partito più volte proposto".

E anche se l’introduzione della prima mezz’ora di parcheggio gratuito e la possibilità di prorogare la durata della sosta oltre la scadenza, integrando il pagamento, sono tra le novità che dovrebbero essere introdotte questa primavera il membro del Pci, rivolgendosi all’assessore Stefano Torri, rincara la dose. "L’assessore alla sicurezza – prosegue Enrico Pieraccini - ha sempre dichiarato di avere le mani legate da questo contratto che non permetteva di fare altro che aspettare la scadenza dell’accordo di settembre 2024 ma, ancora una volta, sbeffeggiandosi dei sarzanesi, nel totale silenzio, lo ha poi prolungato prima sino al 31 dicembre 2024 e poi sino a fine 2025. E invece di fare autocritica ed ammettere l’inadeguatezza del loro operato la giunta Ponzanelli sbandiera come un’enorme vittoria l’ottenimento di ridicole agevolazioni".

E, rivolgendosi infine all’intenzione dell’assessore al commercio Luca Ponzanelli che ha recentemente proposto e auspicato, l’apertura serale degli esercizi durante i mesi estivi sino alle 23.30, conclude: "Si tratta di un’iniziativa non praticabile a meno che la giunta non entri nell’ottica di dare risposte esaurienti in termini di agevolazioni e servizi adeguati che alleggeriscano lo sforzo economico sostenuto dai negozianti che si ritroverebbero con costi d’esercizio maggiorati".

Elena Sacchelli