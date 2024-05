Panchina viola per l’epilessia

Per celebrare la giornata dell’epilessia – istituita il 12 febbraio –, il Comune di Arcola dipingerà una panchina di piazza della Resistenza di viola. Il Comune ha accolto la proposta della Lice, la lega italiana contro l’epilessia che con lo slogan ’Metti in panchina l’epilessia’ ha proposto l’iniziativa alle istituzioni. La panchina sarà un messaggio di sensibilizzazione per combattere lo stigma, oggi diffuso, associato a questa patologia. L’epilessia è una malattia neurologica che interessa circa l’1% della popolazione mondiale, in Italia ne soffrono ben 500mila persone. La panchina avrà una targa informativa, donata dall’associazione. Si aggiungerà alla panchina rossa di piazza Due Giugno contro la violenza sulle donne, a quella blu per l’autismo in piazza Tobagi e a quella gialla per l’endometriosi in via Valentini.