Paganini... ripete. Nasce la nuova amministrazione

La festa continua per il trionfo di Monica Paganini confermata sindaca con 2.813 voti (61,47%) con la lista di centrosinistra ’Uniti per Arcola’. Una vittoria sperata, una percentuale di preferenze superiore alle aspettative. Alla maggioranza vanno 11 seggi più il sindaco e alla minoranza 5. Più votato di tutta la lista per il consiglio comunale il vicesindaco Gianluca Tinfena, 613 preferenze, lo segue l’assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani, che con le sue 249 preferenze quasi sicuramente otterrà di nuovo un posto in giunta, e la collega Camilla Monfroni, 200 voti, che potrebbe essere confermata nel ruolo di assessore. Entrano in consiglio Enrico Vesco, ex assessore regionale, 166 voti, che potrebbe sedere in giunta, e anche Massimiliano Nardi con 121 voti, assessore uscente ai lavori pubblici, e ancora Stefano Tabone, 116 voti, che fu assessore comunale all’ambiente con Livio Giorgi, ora impegnato nel volontariato. Seguono la new entry Paolo Magliani 108 voti, esponente di Rifondazione Comunista che potrebbe reclamare un assessorato, poi l’assessore uscente Nando Coppola con 101 voti e nuovi ingressi con candidati Maurizio Carpanoni dello Spi Cgil di Romito, 93 voti, la giovane Chiara Dell’Amico con 91 preferenze, lavoratrice nelle cooperative sociali da 12 annii che, nuova alla politica, ha appreso con molta emozione la sua nomina: "Sono molto contenta – ha detto – perché potrò stare a contatto con i cittadini e dare forma a nuovi progetti futuri. Sarà un’avventura fantastica, spero di rappresentare nel migliore dei modi la sinistra grande fonte di supporto". Si riconferma consigliera Carmela Bianchini con 87 preferenze.

Nell’opposizione in consiglio comunale siederà il candidato sindaco di Arcola protagonista Alessio Binetti (1.763 voti pari al 38,53%), ruolo che aveva già ricoperto come consigliere di Alternativa per Arcola, lista a capo della quale si presentò nel 2019, classificandosi terzo dopo la stessa Paganini e Maurizio Gatti. Con lui il più votato del suo gruppo Gino Pavero forte delle 234 preferenze, seguito da Alessandro Navalesi con 194 voti e Brunella Righi con 188 preferenze, tutti e tre già consiglieri di opposizione nella passata consigliatura. Si aggiunge Simone Marcobello, 113 voti, quarto consigliere di opposizione. Non si riconfermano in consiglio comunale l’ex consigliere indipendente Walter Bacchini e Maurizio Gatti candidato a sindaco della Lega nel 2019, proprio in concorrenza allo stesso Binetti, e poi passato a Fratelli d’Italia.

Cristina Guala