Osservatorio astronomico. Viseggi riapre il 2 marzo

Quasi terminati i lavori più importanti necessari per l’apertura dell’osservatorio astronomico ‘Zannoni’ di Monte Viseggi. E c’è una data per l’inaugurazione ufficiale: la cerimonia è programmata per sabato 2 marzo alle 10.30, alla presenza delle autorità e delle associazioni, aziende ed enti che hanno aiutato l’associazione Astrofili Spezzini per raggiungere questo importante obiettivo. "Ci sono voluti due anni di sforzi, impegno e lavori – dichiara il presidente Luigi Sannino – ma ormai siamo letteralmente a un passo da questo grande momento. E lo dobbiamo anche ai soci che ci hanno seguito e aiutato". Il sodalizio che ha inaugurato la propria sede nell’ex biblioteca Beghi del Canaletto ha registrato anche il proprio record di iscritti. "Ma il numero di iscritti non è solo un numero. Ogni iscritto è importante per l’associazione perché porta la sua storia e le sue conoscenze che possono essere condivise a tutti i soci. E contiamo di aumentare sempre di più questo numero". Per i soci tra l’altro è partito il nuovo corso base di astronomia. È composto di varie lezioni, che permettono di addentrarsi nelle meraviglie del cosmo, non solo dal punto di vista tecnico. Ci saranno infatti lezioni anche di ampio respiro sotto il profilo storico e culturale. I corsi si terranno nei giorni di apertura della sede, il primo e il terzo venerdel mese alle 21.

Marco Magi