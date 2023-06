Nuovo allarme per l’ospedale. "Dal 15 giugno saranno sospesi gli interventi di ortopedia"

Sarzana, 9 giugno 2023 - L’attenzione alla sanità resta una priorità per l’ex consigliere comunale Valter Chiappini sia come rappresentante del Manifesto della sanità che del gruppo civico Sinistra per Sarzana. Il 15 giugno è convocata la conferenza dei sindaci nella quale verrà discusso il nuovo piano socio sanitario proposto da Regione Liguria e in vista dell’incontro Valter Chiappini ha voluto alzare l’attenzione degli amministratori: "Il nuovo piano prevede la soppressione delle funzioni di elezione dall’ospedale di Sarzana, mentre vengono mantenute in almeno uno degli ospedali delle altre Asl, che pure ne hanno più di due. Inoltre occorre nuovamente puntare l’indice sull’ignobile trattamento riservato agli Oss di Coopservice, licenziati dopo la reinternalizzazione del servizio. Appare evidente come continuerà la sc ellerata gestione dei servizi nell’Asl".

Nei giorni scorsi la direzione di Asl 5 rispondendo alle proteste di Matteo Bellegoni segretario del Pci ha rassicurato che il servizio Hospice del San Bartolomeo non verrà depotenziato a partire dal prossimo luglio. "Però non esiste – prosegue Chiappini – nessun concorso per l’assunzione del personale in sostituzione di quello dell’Hospice. Quindi verrà garantito con personale di Asl ossia Oss, infermieri e medici spostati da altri reparti. Sempre più difficile pensare che nei progetti della Regione ci sia la salvaguardia dell’ospedale San Bartolomeo, mentre la sindaca e la sua maggioranza tacciono". In concomitanza con la conferenza dei sindaci scatta un’altra direttiva sulla quale l’ex dipendente Asl ha chiesto di porre attenzione: "Dal 15 giugno la direzione sanitaria ha già dato indicazione che gli interventi di ortopedia saranno sospesi al San Bartolomeo per mancanza di personale, anche se la giustificazione sarà per consentire le sacrosante ferie degli operatori e ora si capisce perché la Regione ha accreditato due nuove sale operatorie e 60 posti letto all’Alma Mater, mentre qualcun altro aspetta che oltre ai 4 ortopedici che mancheranno in corso d’anno se ne vada pure il primario, come si dice fra addetti ai lavori".

m.m.