Ospedale, inaugurato il parcheggio gratuito con 32 posti

Inaugurato il nuovo parcheggio a disposizione degli utenti del San Bartolomeo. Trentadue nuovi stalli di sosta gratuita e a disco orario. L’opera costata 147 mila euro, è stata realizzata dalla ditta "La Vallata Asfalti srl". Lungo l’iter burocratico percorso dal Comune per arrivare ad acquisire l’area. L’infrastruttura grazie un ulteriore investimento del Comune sarzanese di oltre 9 mila euro è stata dotata anche di impianto di illuminazione con posa di cinque nuovi punti luce a basso consumo energetico. Dei 32 stalli 2 sono riservati a dializzati, 3 a disabili, 8 ai volontari in servizio, 6 ai motociclisti, 2 alle donne in gravidanza, gli altri 23 fruibili da tutti con zona disco orario.

(in foto sindaco e assessori)