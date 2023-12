Orientamento dopo la terza media. Open day al Parentucelli Arzelà

La scelta del percorso di studi dopo la terza media è importante ma non sempre facile. Per agevolare studenti e famiglie, l’istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana anche quest’anno organizza degli open day di orientamento. Primo appuntamento venerdì e sabato dalle 17 alle 19 per studenti e famiglie e il sabato dalle 10 alle 12.30 per gli allievi che potranno partecipare ad attività laboratoriali. Seguirà una seconda apertura nel weekend del 12 e 13 gennaio con le stesse modalità orarie. Saranno presentate l’offerta formativa, i progetti e le attività extra-curricolari. Nei pomeriggi di venerdì 15 e sabato 16 (ore 17-19) allievi e genitori saranno accolti nell’auditorium (ingresso lato Parentucelli) per i saluti e per la presentazione dell’offerta formativa dell’istituto arricchita da alcune testimonianze di studenti ed ex studenti dei vari indirizzi di studio. A seguire tour dell’istituto, presentazione dell’offerta formativa anche in aule tematiche con approfondimenti sui vari indirizzi di studio. Infine, l’attività ’La scuola che vorrei’ vedrà impegnati gli alunni delle medie in un “laboratorio emozionale” all’ombra dell’albero di Natale, dove potranno scrivere i loro pensieri e i loro sogni sulla scuola ideale del domani. Nella mattina di sabato 16 dicembre gli allievi della media saranno protagonisti delle attività di workshop di orientamento in 6 laboratori disciplinari guidati da docenti e studenti del Parentucelli Arzelà: ludico di lingua e cultura greca latina, matematica e informatica, linguistico, “Giochiamo un po’… Chi sarò da grande”, i vegetali al microscopio.

Per il prossimo anno scolastico l’offerta formativa del Parentucelli-Arzelà conferma il ritorno ai corsi tradizionali dei vari indirizzi di studio, scelta validata dai risultati di Eduscopio 2023 che vedono per il quarto anno consecutivo i corsi liceali dell’istituto sarzanese leader a livello provinciale e al secondo posto per l’indirizzo tecnico-economico. I tradizionali indirizzi liceale (classico, scientifico e scientifico metodologia 3.0), tecnico (amministrazione finanza e marketing e turistico) e professionale agrario si completano con un’offerta di progetti di istituto che, con i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, vanno ad arricchire il piano dell’offerta formativa. Tra gli altri appuntamenti di orientamento, nella prossima primavera gli alunni delle medie potranno partecipare, l su prenotazione, ai corsi propedeutici sulle principali discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio. Inoltre, ogni lunedì dalle 11.55 alle 12.40, su prenotazione, è attivo lo sportello OrientaMentis fino al termine di chiusura delle iscrizioni che si apriranno a gennaio (i genitori possono inviare una mail a [email protected]).