Orientamento all’istituto Parentucelli Arzelà. L’offerta formativa si arricchisce di nuovi profili

L’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana organizza un open day per l’orientamento scolastico rivolto agli studenti di terza media e alle loro famiglie. Appuntamento mercoledì dalle 16.30 alle 19 per conoscere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026 che include quattro nuovi profili liceali e un percorso quadriennale nell’indirizzo agrario.

I percorsi restano suddivisi in tre indirizzi principali: liceale (classico, scientifico, scientifico con metodologia 3.0), tecnico-economico (amministrazione, finanza, marketing e turistico) e professionale (agrario). Per l’anno 2025-2026, vi sono i nuovi profili liceali Aureus, Stem biomedico e giuridico-economico e geopolitico (Geg). Inoltre, l’Agrario introdurrà un percorso quadriennale che permetterà agli studenti di conseguire un diploma valido per l’accesso all’università.

L’open day includerà laboratori interattivi, workshop tematici e tavoli informativi. Gli studenti parteciperanno ad attività didattiche come esperimenti di fisica, chimica e microbiologia, laboratori linguistici, informatici e matematici, e simulazioni con metodologie innovative, tra cui l’aula immersiva “Ai confini della realtà”. I genitori potranno confrontarsi con i docenti per approfondire l’offerta educativa. In Liguria, le iscrizioni alle classi prime inizieranno il 21 gennaio e termineranno alle 20 del 10 febbraio.

Infine, il Parentucelli organizzerà la ‘La notte bianca del liceo classico’, aperta al pubblico, venerdì 31 gennaio dalle 21 alle 23.

L’evento comprenderà musica, performance teatrali e letture curate dagli studenti del liceo classico sarzanese.