Orchestra del “Carlo Felice”. Grande musica agli Impavidi con la direzione di Kolia Blacher

Non solo prosa, laboratori e teatro per bambini e ragazzi. Al teatro degli Impavidi sta per arrivare un appuntamento unico e imperdibile per gli amanti della musica della classica. Se Sarzana anno dopo anno continua ad affermarsi quale palcoscenico in grado di attrarre vari nomi della grande musica, è il teatro sarzanese il luogo scelto dall’orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova che il prossimo 29 novembre, a partire dalle ore 21, si esibirà in Wiener Klassik. Prosegue quindi la proficua collaborazione con la Fondazione Carlo Felice di Genova che insieme al Comune di Sarzana ha organizzato proprio nell’edificio risalente al 1809 che dal 2019 è tornato ad essere il fulcro artistico e culturale della città essendo in grado di attrarre pubblico anche dai comuni limitrofi e da tutta la provincia, una serata all’insegna della grande musica classica sulle note delle opere di Mozart e Beethoven.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito di Liguria Musica e testimonia il legame tra Sarzana e la principale istituzione musicale della Regione Liguria che ha scelto il Teatro degli Impavidi – uno dei più importanti e antichi del territorio ligure - per offrire una serata unica che aprirà al calendario dei tanti eventi natalizi in programma sotto la magistrale direzione della star di fama mondiale Kolia Blacher.

"Siamo orgogliosi della collaborazione tra la nostra città e l’eccellenza ligure e nazionale dell’Opera Carlo Felice - dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli -. Grazie al sovrintendente Orazi e al direttore Conte per aver creduto nella nostra Città e in questo progetto. Il 29 novembre con il Carlo Felice sarà l’occasione per iniziare a vivere un periodo magico e di grandi eventi per Sarzana".

Il concerto che andrà in scena agli Impavidi il prossimo venerdì vedrà protagonista l’orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova che eseguirà un ricco programma: Ecco il dettaglio: il concerto per violino e orchestra n.5 in la maggiore K219 di Wolfgang Amadeus Mozart e a seguire la sinfonia n.1 in do maggiore op 21 con il direttore e solista tedesco di fama internazionale Kolja Blacher. Per qualsiasi informazione e per acquistare i biglietti per assistere alla serata consultare: www.operacarlofelicegenova.it.

Elena Sacchelli