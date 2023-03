Opere pubbliche per sei milioni in due anni

Ambizioso il programma dei lavori pubblici che mette a bilancio investimenti per 3 milioni di euro nel 2023 (anno in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamen to) e altri 2,9 per il 2024 (in gran parte completamenti di opere del 2023). Priorità massima all’avvio della realizzazione della nuova scuola dell infanzia in piazza II Giugno, progetto da 2,1 milioni di euro finanziato dal Pnrr: 800 mila euro nel 2023 e il resto nel 2024. Ecco le altre opere il cui avvio è in programma nel 2023. Nuovi spazi mensa della scuola di Romito: progetto da 300 mila euro finanziato dal Pnrr; mitigazione del rischio idraulico del canale del Monte: intervento da 365 mila euro di cui 250 mila per il 2023; pavimentazione stradale e segnaletica: intervento da 859 mila euro di cui 459 mila sul 2023; riqualificazione del complesso Mattarella: 166 mila euro; ripristino della pavimentazione stradale 130 mila euro per il 2023; nuove aree di parcheggio 105 mila euro; manutenzione immobili comunali 149 mila euro; mitigazione rischio idraulico del canale Ressora: 630 mila euro di cui 330 mila sul 2023; adeguamento idraulico canale Arcola tra via della Repubblica e sottopasso ferroviario: intervento da 530 mila euro di cui 200 mila; messa in sicurezza dei borghi: da 131 mila euro. Per il 2024 in programma interventi di sistemazione idraulica dei canali di smaltimento delle acque superficiali in un tratto della via Aurelia per 450 mila euro.