Omaggio al fotografo Tommy Malfanti Una mostra nella torre dei Vescovi

Non solo estate. L’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra ha approvato l’elenco delle iniziative che caratterizzeranno la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera. Previsto anche l’omaggio al fotografo Tommaso Malfanti, recentemente scomparso: una mostra con le sue immagini dedicate al territorio allestita nelle stanze della torre dei Vescovi di Luni.

Si inizia venerdì, 17 febbraio, con la prima edizione della rassegna "Riscoprire la musica lirica" curata da Lamberto Raggi suddivisa in quattro incontri nella sala convegni del centro sociale polivalente di Molicciara alle 17.30 a ingresso libero. Nella prima uscita di venerdì si parlerà di Maria Callas, nel centenario della nascita, e delle grandi voci femminili nell’incontro tenuto da Carlo Menconi presidente dell’associazione Amici della Lirica di Carrara. Il 3 marzo si passerà alle grandi voci maschili in particolare ricordando Gigli, Caruso e Masini. Venerdì 17 marzo e il 31 marzo la partecipazione del maestro Sergio Bologna.

Tre appuntamenti arricchiscono la rassegna letteraria "Incontro con l’autore": venerdì 24 febbraio sarà ospite al centro sociale il giornalista Enrico Deaglio, mercoledì 8 marzo Angelica Bertolini; il 14 aprile Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione.

Ritorna l’omaggio al Sommo Poeta nella rassegna "DanteDì" a cura dell’associazione culturale Arte in Scena. Nel ricordo del fotografo e grande divulgatore dell’immagine di Castelnuovo Magra, Tommy Malfanti, verrà aperta la torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola anticipando l’appuntamento che caratterizzerà l’estate. La mostra inaugura il 31 marzo e resterà aperta fino al 4 giugno.

Riparte anche "Nati per leggere" dedicata alle letture per i ragazzi e famiglie. Gli appuntamenti in biblioteca a Molicciara sono fissati il 29 aprile, 13 e 27 maggio. Il 19 maggio si terrà invece alla sala convegni la rassegna "Parole Liberate oltre il muro del carcere".

Nel programma estivo, in fase di definizione, saranno confermate le manifestazioni più attese: dalla mostra fotografica alla torre dei Vescovi di Luni alle serate di Teatrika all’area verde del centro sociale di Molicciara.

m.m.