Ok dal Comune per bruciare la legna presa sulle spiagge

La legna sulle spiagge potrà finire nei camini che da qualche giorno si stanno accendendo nelle abitazioni viste le temperature sempre più rigide. Ma anche i concessionari delle spiagge dopo aver provveduto alla separazione del materiale consentendo così ai richiedenti di recuperarlo saranno poi autorizzati all’abbrucciamento una volta terminata la prima fase di raccolta. Nella speranza che l’ordinanza appena firmata dalla sindaca Cristina Ponzanelli venga rispettata e che nel grande falò oltre al legname non finisca anche altro materiale inquinante. Il Comune di Sarzana ha autorizzato lo smaltimento del legname che nelle scorse settimane ha invaso il litorale di Marinella a seguito del maltempo. Per evitare che il lungo inverno possa portare altri rifiuti aumentando la discarica la prima cittadina sarzanese ha autorizzato, con ordinanza, il prelevamento da parte dei cittadini del legname indicando anche le modalità da seguire per l’abbruciamento ai concessionari delle spiagge. A chiedere di poter già avviare le operazioni di rimozione sono stati gli stessi balneatori intenzionati a fare una prima pulizia dopo le forti mareggiate del 24 ottobre e 5 novembre. L’ordinanza firmata dalla sindaca consente l’abbruciamento dei residui vegetali che occupano il litorale sarzanese e ne impediscono il pieno godimento, determinando anche occasioni di pericolo e degrado ambientale. I concessionari dovranno quindi separare il legno da plastica, carta e gomma da gestire nel rispetto della normativa sui rifiuti e fino al 3 dicembre attendere la pulizia da parte dei volontari. Successivamente il materale ligneo rimanente potrà essere bruciato in spiaggia esclusivamente in piccoli cumuli possibilmente asciutti oppure con bassa umidità per limitare la produzione di fumo e soltanto dalle 5.30 alle 11.30 esclusi i giorni festivi e prefestivi.

m.m.