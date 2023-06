Oggi il primo Consiglio "Soddisfatti per le scelte Liste civiche all’opera"

di Elena Sacchelli

"Siamo soddisfatti per le scelte del sindaco e pronti a continuare a lavorare al suo fianco per tutti i prossimi cinque anni, dentro e fuori le istituzioni". Parole di Marilena Masciadri, presidente dell’associazione "Sarzana civica" che in periodo pre elettorale è stata capace di dare vita a due liste civiche "Cristina Ponzanelli Sindaco" e "Sarzana Civica"a sostegno della sindaca che, insieme, hanno raccolto oltre il 22% delle preferenze complessive dei votanti e si sono affermate come prima forza politica della città. "Siamo felici di aver contribuito con nuove energie civiche alla composizione della giunta – ha proseguito Masciadri – che rappresenta volontà popolare, competenze e scelte del sindaco nel giusto equilibrio tra l’insostituibile ruolo dei partiti e il grande contributo della società civile che si è identificata nelle nostre proposte e auguriamo a tutti buon lavoro". Sarà Clelia Devoto la capogruppo dei quattro consiglieri eletti in quota liste civiche, cui va aggiunto anche il sindaco. Sara Viola, eletta con 123 preferenze nella lista Cristina Ponzanelli Sindaco ma entrata a far parte della giunta comunale con le deleghe ai Servizi sociali, Politiche abitative, Volontariato e Tutela degli animali, lascerà quindi spazio a Renzo Ravecca, commercialista e revisore dei conti che entrerà a far parte del consiglio comunale.. Particolarmente gradita dall’associazione "Sarzana civica"è stata la decisione del sindaco di nominare assessore l’ex capo di gabinetto Giorgio Borrini "una personalità che in silenzio ha saputo confermarsi come uno dei grandi protagonisti del cambiamento impresso a Sarzana, ma anche una figura indipendente e apprezzata da tutti per il lavoro e la visione".

Bisognerà quindi aspettare questa sera alle 18 per assistere alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti e l’esame delle condizioni di eleggebilità, al giuramento del sindaco, alla convalida della giunta nominata dal primo cittadino, all’elezione della commissione elettorale comunale e alla presa d’atto d’individuazione dei gruppi consiliari. Questa sera, a palazzo Roderio, sarà anche eletto il presidente del consiglio comunale. Ruolo che potrebbe essere affidato a Francesco Sergiampietri, unico eletto in quota Forza Italia o a un esponente di Fratelli d’Italia, gruppo che, con la nomina di Carlo Rampi a vicesindaco e assessore, vedrà rientrare in consiglio comunale Andrea Pizzuto che siederà a palazzo Roderio insieme a Raffaella Plicanti e a Stefano Cecati.