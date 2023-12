Oggi e domani nel borgo c’è il presepe vivente

Oggi e domani Vezzano si trasformerà nel presepe vivente, un salto nel tempo che emozionerà grandi e piccini nelle cantine, nei forni, nei fondi dei caruggi che si inerpicano sotto la torre nel borgo inferiore. Manifestazione nata dall’associazione Sotto la Torre con la collaborazione del Comune, Pro Loco, Asd Vezzano, Fai, Cai e associazione Equi Librio. Apertura dei mercatini oggi alle 15 e lettura insieme al pony Charlie con l’associazione Equi Librio. Il presepe vivente alle 17 accompagnato dalla musica itinerante di Massimo Tripolesi e Antonio Migliavacca, per proseguire domani con i mercatini dalle 11, la lettura con il pony alle 14,30 e alle 17 inizio del presepe vivente al suono della banda Puccini e Dario Landi con la piva. Punti ristoro con la Pro Loco di Vezzano e all’oratorio in via Garibaldi possibilità di pranzo e cena. In piazza Regina Margherita oggi Babbo Natale accoglierà i bambini con le loro letterine dalle 15 alle 18.