Nuovi volontari per la Croce rossa

Altri volontari per la Croce Rossa di Ameglia. Lo comunica l’associazione spiegando che sabato scorso si è conclusa la prima sessione d’esame del corso di formazione: "Congratulazioni di cuore a tutti i nuovi 13 volontari che hanno completato questo intenso e prezioso percorso formativo!". Inoltre domenica si è concluso un altro corso per abilitazione al trasporto sanitario - soccorso in ambulanza dove altri dieci volontari andranno gradualmente ad aggiungersi agli attuali volontari per un aiuto quotidiano alla popolazione. Il presidente Daniele Paganini e l’ intero consiglio direttivo esprimono "grande soddisfazione per gli ottimi traguardi che il Comitato di Ameglia sta raggiungendo per aiutare le persone in difficoltà.Un doveroso ringraziamento va al gruppo formazione coordinato dal volontario Andrea Ginesi con il supporto di Barbara, Vincenzo e Pierpaolo".