Nuovi spazi al nido ’Zigo Zago’. Il numero di bambini sale a 58

E’ stato presentato alla cittadinanza il progetto redatto dal Comune di Castelnuovo Magra che prevede l’ampliamento degli spazi dell’asilo nido ’Zigo Zago’. Il piano di intervento prevede il passaggio dagli attuali 553 metri quadrati a 757 con un aumento complessivo dunque del 20%. Aumenteranno dunque i posti di accoglienza per i bambini che potranno passare dalla quota di 50 iscritti già prevista a 58. L’investimento complessivo è di 795 mila euro ed è frutto del finanziamento ottenuto dall’ente castelnovese attraverso i fondi del Pnrr destinati alla riqualificazione degli istitui scolastici. Il cronoprogramma dell’intervento è stato fissato in circa 300 giorni lavorativi quindi la consegna dovrebbe già avvenire alla fine del mese di dicembre. Grazie al progetto oltre all’ampliamento dei locali all’interno dell’istituto ’Zigo Zago’ verrà realizzata una stanza vetrata per consentire lo svolgimento dei laboratori dei piccoli ospiti, il riscaldamento a pavimento, cappotto termico per favorire il risparmio energetico, il parquet e il rifacimento dei locali che ospitano i servizi igienici e la sostituzione degli infissi oltre alla realizzazione di un nuovo spazio all’ingresso della scuola.