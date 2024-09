Nuovi servizi per i cittadini. Sportelli di segretariato sociale e per la facilitazione digitale

"Più vicini ai cittadini. Sopratutto quelli più fragili. Era un punto del nostro programma elettorale e oggi annunciamo l’apertura di due nuovi sportelli sociali". Ha esordito così la sindaca di Castelnuovo Magra, Katia Cecchinelli, presentando ieri alla stampa la nascita di due nuovi servizi per i cittadini: il segretariato sociale e lo sportello per la facilitazione digitale. Il servizio di segretariato sociale è uno sportello di informazione a orientamento per muoversi nel mondo dei servizi sociali. "Un assistente sociale - ha spiegato l’assessora ai Servizi sociali Diomira Cantergiani - sarà a disposizione per offrire ragguagli su tutto ciò che può essere di aiuto: dalla conoscenza dei propri diritti a come esercitarli correttamente, dalla rete dei servizi agli interventi a cui accedere, dalle risorse disponibili sul territorio a come fare per poterne fruire". "Non è un servizio - ha aggiunto la responsabile comunale dei Servizi sociali Francesca Petacchi - che sostituisce quelli già attivi. È un servizio che si affianca a questi, un potenziamento dell’attività per poter assistere e accompagnare il maggior numero possibile di cittadini". Di natura diversa, ma oggi molto utile, è l’attività dello sportello per la facilitazione digitale. "Sappiamo tutti - ha spiegato il referente Nicola Orlandi - quanto possa essere difficile apprendere l’uso di computer, smartphone e tablet per svolgere la incombenze più comuni che oggi si devono eseguire on-line, soprattutto per gli anziani. Lo sportello è dedicato a loro. Potrà usufruirne chiunque, da chi non ha mai usato un telefonino a che è già più autonomo".

Nel dettaglio, il servizio fornirà aiuto e formazione per l’uso di computer e smartphone; darà assistenza per per la creazione di un’identità digitale; accompagnerà nell’apprendimento dell’utilizzo dei servizi digitali di enti pubblici e privati; darà supporto nella gestione delle pratiche on-line; fornirà assistenza nelle prenotazioni on-line di Pronto Salute e all’accesso al fascicolo sanitario elettronico personale. Attivati dai Servizi sociali del Comune, in collaborazione con il Distretto sociosanitario, entrambi gli sportelli saranno attivi da dopodomani, giovedì 19, nella saletta di fronte al bar del Centro sociale polivalente di via Carbonara 32 a Molicciara. Il servizio di segretariato sociale sarà aperto, gratuitamente e senza prenotazione, tutti i lunedì e giovedì, dalle 9 alle 11. Lo sportello di facilitazione digitale, invece, sarà accessibile tutti i sabati, sempre gratuitamente e senza prenotazione, dalle 9 alle 11.

A.L.