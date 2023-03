Nuova vita all’ex colonia Finita la pulizia esterna In settimana i permessi

Sono in pratica conclusi i lavori di abbattimento dei pini nel parco circostante l’ex colonia Olivetti di Marinella che si appresta a divenire un resort di lusso a 5 stelle. Sono attesi per questa settimana i due permessi di costruire per la ristrutturazione dell’edificio storico con trasformazione in hotel e la costruzione di un nuovo condominio di lusso con 20 appartamenti sul lato Carrara del parco.

L’imponente edificio storico – poco meno di 3000 metri quadrati di superficie –, in abbandono dal 1983, dotato anche di un parco giardino di circa tre ettari, nel maggio 2021 era stato acquisito dal Gruppo Bulgarella – specializzato in restauro di edifici storici – dalla proprietà (Arte Genova) per 2 milioni e 50mila euro. L’obiettivo, come anticipato dall’architetto Giuseppe Cosentino in sede di presentazione del plastico illustrativo dell’ambizioso progetto di restyling, è quello di realizzare un resort con accesso diretto alla spiaggia capace di attirare clientela internazionale entro la stagione estiva del 2025. Il progetto prevede la costruzione di 92 camere tra standard, junior suite e suite disposte su due piani con un ristorante panoramico posto sul tetto, piano e calpestabile, della struttura oltre alla piscina nel parco. Accanto all’edificio principale, lato Carrara, verrà realizzato anche un complesso dotato di 20 appartamenti residenziali con tanto di piscina. Prevista anche la realizzazione di un parcheggio dotato di posti pubblici e privati. A inizio marzo Andrea Bulgarella e il dirigente dell’area tecnica – l’architetto Giovanni Mugnani – hanno firmato la convenzione sugli interventi di urbanizzazione a carico di Firenze touring srl (la società del gruppo Bulgarella che nel maggio 2021 ha acquistato da Arte Genova il complesso).

Come noto, il gruppo ha già provveduto nei mesi scorsi ad eseguire i carotaggi per le indagini preliminari del terreno e la pulizia e messa in sicurezza delle alberature, preliminari e necessari per potere partire con i lavori interni alla struttura. Il cronoprogramma che l’architetto Cosentino aveva fornito durante la conferenza stampa dello scorso dicembre, che prevedeva l’inizio dell’intervento nei primi mesi del 2023, per il momento è quindi stato stato rispettato. I lavori di restauro veri e propri sulla struttura – per cui sono necessari i permessi a costruire che dovrebbero arrivare entroquesta settimana– sono previsti entro il 9 aprile. Si stimano quindi circa 2 anni di lavori, dal momento che il resort dovrebbe divenire pienamente operativo entro la Pasqua del 2025.

Elena Sacchelli