Chiarimenti sulla nuova scuola Poggi: “Cantiere nell’area esterna, non all’interno”

Sarzana (La Spezia), 8 marzo 2025 – Si è tenuta giovedì pomeriggio alle 15, esattamente a una settimana dall’incontro richiesto con il sindaco Cristina Ponzanelli e il dirigente scolastico Saverio Bagnariol dai genitori degli alunni e dai rappresentanti d’istituto e svoltasi lo scorso 27 febbraio, la commissione integrata territorio e servizi alla persona che aveva lo scopo di fare il punto in merito alla situazione del plesso scolastico Poggi Carducci. Riunione cui sia il dirigente Saverio Bagnariol che i rappresentanti di istituto, questi ultimi pur riconoscendo e ringraziando l’amministrazione di essere sempre stati coinvolti in tutto il percorso e gli sviluppi che hanno portato alla realizzazione delle nuove Poggi, e informando il Comune con due lettere distinte, hanno preferito non prendere parte alla commissione sia perché già informati sullo stato dei lavori la settimana precedente, sia perché ritenevano che palazzo Roderio non fosse il posto idoneo per affrontare l’argomento.

Un incontro, quello di giovedì, resosi necessario dopo alcune polemiche basate sul fatto che l’edificio scolastico, consegnato a settembre ad alunni e docenti, non fosse di fatto ancora completato e che continuasse a mostrare inevitabili disagi dettati dall’avere un cantiere ancora in corso. Diversi i dubbi ad essere stati dissipati, come quello relativo al corretto funzionamento dei termostati nelle classi o il fatto che i bambini siano costretti a svolgere anche i minuti dell’intervallo in classe per via della presenza di operai all’interno dell’edificio. Punto su cui l’istituto starebbe cercando di trovare una soluzione idonea. Il cantiere, fa sapere l’amministrazione, insiste tutt’oggi nell’area esterna all’edificio, ma non nei corridoi o negli spazi comuni.

Ma il grande interrogativo resta il seguente: quando gli alunni delle medie e delle elementari potranno finalmente utilizzare la nuova palestra? Ancora non è dato saperlo con esattezza. I lavori per il suo completamento si sono di fatto conclusi nei primi giorni del mese di febbraio, e subito dopo si è aperta la fase di collaudo. Fase che deve necessariamente concludersi nell’arco di sei mesi. Non è quindi escluso che gli studenti potranno iniziare a fruire della palestra delle Poggi a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico anche se, durante la commissione, è stata ribadita da tutte le parti la volontà di concludere la fase di collaudo prima del tempo limite.