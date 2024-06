Numeri spettacolari. Un Fisiko! invidiabile. Oltre sessanta artisti da tutto il mondo

Oltre sessanta artisti da tutto il mondo, 14 compagnie di danza italiana e internazionale per un totale di 23 spettacoli in quattro giorni di eventi, con oltre 1500 biglietti emessi. Sono i numeri dell’ottava edizione di Fisiko!, festival internazionale di cattive azioni che per la prima volta ha coinvolto, oltre alla sede ’storica’ dell’ex Vaccari a Santo Stefano Magra, anche Sarzana, con allestimenti meravigliosi curati dalla squadra tecnica di Scarti. Anche quest’anno la rassegna è stata ideata e organizzata da Aps Fuori Luogo in partnership con Scarti e Balletto Civile.

"Tutto esaurito per le suggestive MicroDanze, spettacolo itinerante all’interno della Fortezza Firmafede, del Centro Coreografico Nazionale Aterballetto che ha affascinato gli spettatori per grazia ed eleganza – è il bilancio degli organizzatori –. La conclusione dedicata alla città di Sarzana di questa prima serata di festival è stata la spettacolare danza aerea di Vertical Waves Project. Balletto Civile ha presentato Les Fleurs nel Teatro degli Impavidi, atto performativo per corpi reali mentre la Fortezza ha ospitato Once more, progettato e realizzato da Jacopo Benassi, Kinkaleri / Massimo Conti, Gina Monaco e Marco Mazzoni, una performance che si sviluppa nella relazione fra due soggetti, in un continuo confronto senza freni".

Grande pubblico anche all’evento allaGalleria Cardelli Fontana di Sarzana per il lavoro coreografico di Manfredi Perego e in piazza del Teatro ha incuriosito il lavoro di Aleksandros Memetaj, con tanti performer in scena all’aperto. La tappa alla ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano ha offerto la prima dello spettacolo Rage di Daniele Boccardi e Davide Sinigaglia e lo spettacolo internazionale Rocco, creazione storica del duo Emio Greco e Pieter C. Scholten. Non sono mancati i momenti di festa ai I Fondachi con dj e live set con la giovane producer di musica elettronica Sally Bumps. Tanti applausi anche per il lavoro di Francesca Caselli presentato nel ridotto del Teatro Impavidi e il gran finale in Teatro con il bellissimo spettacolo Femina di Abbondanza/Bertoni.