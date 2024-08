Sosta gentile e rimodulazioni, ecco le novità del piano parcheggi

Sarzana (La Spezia), 9 agosto 2024 – Introduzione della sosta gentile, rimodulazione della disciplina e delle modalità di parcheggio, ma anche possibile affidamento del servizio in house alla partecipata Atc. Queste le principali novità attorno a cui ruoterà il nuovo piano della sosta, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. Diverse le critiche e i suggerimenti arrivati sia dalla maggioranza che dall’opposizione negli ultimi mesi per propare a risollevare la situyazione del commercio cittadino, con particolare attenzione ai parcheggi. Come noto, il servizio di gestione da 9 anni è affidato a Gestopark, società che dal 2015 corrisponde al Comune, a fronte della concessione, 250 mila euro annui più eventuali eccedenze per maggiori incassi. La naturale scadenza del contratto con lo storico gestore è prevista proprio nel mese di agosto, ma l’amministrazione ha deciso di prorogare l’affidamento a Gestopark sino al 31 dicembre dell’anno corrente per portare avanti il percorso partecipativo e condividere con cittadini, operatori, associazioni di categorie e stake holder, tutti i punti del nuovo piano della sosta volto a migliorare l’accesso alla città. Il piano necessita di un iter amministrativo di alcuni mesi proprio perchè dovrà contenere le migliori risposte possibili rispetto a un’utenza vasta che comprende le necessità del cittadino residente, deglioperatori economici e commerciali, del turista, di chi Sarzana la vive occasionalmente o ci lavora.

"Stiamo facendo un grande lavoro di rimodulazione -dichiara l’assessore alla mobilità Stefano Torri - individuando aree dedicate al parcheggio per i residenti, zone di sosta a pagamento con nuove regole come la sosta gentile per una frazione di ora e la possibilità di integrare la sosta. Il nostro obiettivo è mettere in atto ciò che fino ad oggi non è mai stato fatto concretamente evitando di calare dall’alto decisioni poco aderenti alle necessità dei sarzanesi". Nulla è ancora stato formalizzato, ma al vaglio degli uffici l’opportunità di valutare l’affidamento del nuovo servizio di gestione della sosta alla società partecipata dal Comune Atc Mobilità e Parcheggi spa’, che ha già manifestato in via informale la propria disponibilità a iniziare un percorso condiviso finalizzato volto ad assicurare anche servizi come l’introduzione di nuove modalità di pagamento digitale.