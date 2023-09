Notte bianca per la sagra dell’uva

Prosegue oggi e domani la 58ª Sagra dell’uva e del vino a Vezzano. Oggi notte bianca a partire dalle ore 18, con mercatini lungo le strade del paese e banchi gastronomici. In piazza del Popolo sgabei a volontà e dopo cena “Dancing in the wine” djset e vocalist a cura della New generation sound. Domani alle 10 la sfilata dei rioni con i costumi tradizionali accompagnati dalla banda Puccini e dal gruppo storico sbandieratori Levanto. Sempre in mattinata in piazza del Popolo i laboratori per i bambini “12 chicchi” a cura della coop Zoe e alle 11.30 il clown Lello. Alle 15 il via alle esibizioni itineranti con il gruppo folk “Amixi de Boggiasco” e degli artisti di strada nei vari rioni. Alle 17 la tanto attesa gara dei vendemmiatori in Piazza del Popolo: chi pigerà più uva? Bus navetta da e per Fornola (piazzale Motorizzazione): oggi dalle 18 alle 1 di notte e domani dalle 9 alle 22.