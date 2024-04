“Non aprite quella bara” con firma... vezzanese

Da ieri al cinema Il Nuovo alla Spezia il film "Non aprite quella bara" di cui è aiuto regista il vezzanese Nicola Petralia. Una grande soddisfazione, finalmente la proiezione che in molti a Vezzano aspettavano. un film fatto in casa, perlopiù nelle colline toscane, prodotto e girato tra colleghi e amici di lavoro, che hanno condiviso questa loro prima esperienza. risultando un team vincente. Alla proiezione presente Petralia e il regista Matteo Querci. La trama si snoda sulle disavventure di Alfio ed Enzo eredi dell’attività di famiglia, un’agenzia di onoranze funebri e che, durante un servizio, devono cambiare strada arrivando in un paese solitario, almeno all’apparenza. Tra misteri e humor il successo è assicurato grazie anche ad attori del calibro di Paolo Hendel, Gaia Nanni.