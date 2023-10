Nominata la nuova segreteria del Pd. L’inedita squadra di Marco Baruzzo: "Ripartiamo dai temi concreti"

Il dato è tratto. Marco Lorenzo Baruzzo, che lo scorso 15 ottobre è stato eletto – unico candidato – dai delegati dei sette circoli cittadini il nuovo segretario del Partito democratico sarzanese, lunedì sera ha comunicato i dodici nomi che andranno a comporre la segreteria dell’unione comunale, a cui spetterà il compito di collaborare per il rilancio del partito dopo il clamoroso ko nelle amministrative di primavera. A comporre la nuova classe dirigente del partito che fa capo a Elly Shlein scelta dal segretario comunale saranno sei uomini e sei donne che differiscono per background e età anagrafica; tra loro figurano quattro under 35, come under 35 è lo stesso Marco Lorenzo Baruzzo.

Ecco la nuova segreteria comunale. A Maria Bianchini, studentessa universitaria, classe 1999,

sono state affidate le deleghe di pari opportunità e disabilità, mentre a Simone Corona (classe 1992), di professione insegnante, quelle relative a scuola, giovani e sport. Spetterà invece a Christian Faenza – classe 1989 – occuparsi di tutto ciò che concerne l’organizzazione, mentre a Giovanni Fiore (1993) già presidente della consulta del centro storico e laureato in scienze politiche sono state assegnate le deleghe di partecipazione e formazione politica. A fare parte della squadra della nuova segreteria del Pd anche il gallerista Massimo Biava (cui è stata affidata la cultura), Michele Conti, di professione insegnante che si occuperà del lavoro e Laura Dicasale -operatrice e mediatrice nei centri di accoglienza – a cui è stato designato il terzo settore. All’avvocato Andrea Forcieri sono state affidate le deleghe all’urbanistica e al territorio, mentre alla collega Carlotta Furter quelle all’ambiente e alle politiche sociali. La commerciante Barbara Triglia si occuperà di turismo e commercio, il medico Daniela Moruzzo di salute mentre all’imprenditrice Cristina Giammoro è stato affidato il compito di raffrontarsi con le attività produttive e i diritti civili.

Obiettivo del rinnovato Pd sarzanese è quello di costruire una proposta nuova insieme alle forze politiche e sociali alternative alla destra e, per farlo, si partirà da temi concreti. "Tra questi – ha spiegato il segretario Marco Lorenzo Baruzzo – il disastro dei servizi sociali, con lo stop che va avanti da mesi alle prestazioni dell’Emporio della Solidarietà per le famiglie sarzanesi in stato di maggiore bisogno e la crisi strutturale gravissima della Sabbadini, ma anche l’incertezza sul destino del nuovo piano urbanistico, in assenza del quale è impossibile progettare il futuro della città in modo organico e complessivo". Il Pd tornerà a battere anche "sullo smantellamento della sanità ospedaliera e territoriale, denunciato da anni da comitati e cittadini in piazza, ma pianificato dalla giunta Toti nel silenzio complice del centrodestra sarzanese" e affronterà i temi riguardanti lo sviluppo economico del territorio e le sfide strategiche di infrastrutture, viabilità, investimenti.

"L’11 novembre – ha concluso il segretario comunale Baruzzo – aderiremo alla manifestazione a Roma contro il lavoro povero e per la sanità pubblica e oggi alle 21 al centro sociale dei Grisei per la prima delle riunioni aperte che effettueremo in tutti i quartieri".

Elena Sacchelli