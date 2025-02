"Noi siamo una squadra. A scuola come nello sport!"

Noi studenti delle classi 2B e 3E abbiamo scelto il tema dello sport, una passione che unisce tutti, senza differenze di alcun tipo. Per approfondire questo tema, abbiamo invitato a scuola due referenti di Conad; per prima cosa abbiamo chiesto loro come mai ogni anno sponsorizzano il progetto Cronisti in classe e poi per quale motivo questa volta abbiano scelto proprio il tema dello sport; ci hanno risposto che ritengono importante conoscere le opinioni dei ragazzi riguardo il nostro territorio e che lo sport è importante perchè fa bene alla salute e alla comunità, unendo le persone senza differenze; hanno aggiunto poi che Conad affianca eventi sportivi, soprattutto sport di squadra e hanno ricordato che fanno attenzione all’ambiente, riducendo imballaggi, utilizzando vassoi di carta, borse biodegradabili e predisponendo macchinari per il riciclo delle bottiglie di plastica.

Quindi, abbiamo verificato quali attività si svolgono nella scuola media e nei centri sportivi di Follo. Alcuni di noi hanno intervistato i compagni delle altre classi chiedendo: se praticano sport, se lo svolgono nel nostro Comune o altrove e infine quale sport fanno. Da questa ricerca è emerso che: la maggioranza pratica sport, una buona parte nella nostra zona e lo sport più gettonato è il calcio. Altri compagni sono andati ad intervistare la prof.ssa Paola Giorgi, la nostra insegnante di educazione fisica, che ha ricordato quali progetti sportivi si svolgono a scuola in quest’anno scolastico: le competizioni sportive di atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, calcio, judo e scacchi, il progetto Scuola attiva junior (incontri volontari pomeridiani con tecnici federali di pallavolo e pesistica) e il progetto Scacchi a scuola; l’istituto ha anche aderito ad iniziative dello Special Olympics. Invece alla domanda: “Come si adopera la scuola per la sostenibilità ambientale in relazione allo sport?”, la prof.ssa ha ricordato che dobbiamo essere rispettosi di compagni e avversari, della palestra, degli attrezzi, mantenendo ogni cosa in buono stato, evitando gli sprechi. Infine, le abbiamo domandato perché sia importante praticare educazione fisica a scuola e lei ha citato una celebre frase di Albert Einstein: “La vita è come andare in bicicletta, se vuoi mantenere l'equilibrio devi muoverti” e ha concluso: “Vorrei esortare i miei alunni a praticare attività fisica con entusiasmo e costanza, perché il movimento è un ingrediente fondamentale per una vita sana, piena di energia e buonumore”.