No asporto in vetro e giochi pirotecnici

Anche la sindaca di Sarzana ha firmato ordinanze contro alcolici e giochi pirici. Dalle 6 di oggi alla mezzanotte di domani “per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza su tutto il territorio è vietata la vendita, per asporto, di bevande in contenitori di vetro”, cconsentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo all’interno di pubblici esercizi e circoli. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in genere in contenitori in vetro e metallo è vietato nelle aree del centro cittadino e dei quartieri di Trinità e Crociata. Divieto di detenzione e di accensione anche per i ’botti’ (dai giochi pirici agli spray urticanti) dalle 12 di oggi alla mezzanotte di domani su tutto il territorio comunale. In entrambi i casi le sanzioni andranno da 25 a 500 euro.