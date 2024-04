No al progetto Navonella. Raccolte oltre 670 firme

Sono state raccolte e protocollate in Comune a Sarzana le 673 firme dei cittadini invitati a esprimere la contrarietà al progetto Navonella, ovvero l’insediamento sportivo e residenziale previsto nella zona rurale della periferia della città nel quartiere di Sarzanello. Un petizione aperta dal gruppo che per primo ha espresso dubbi sul progetto di realizzazione dell’area e si sta opponendo all’idea progettuale che attende il via libera dal Comune, attraverso la modifica della variante urbanistica del vecchio piano regolatore. Un piano innovativo per quell’area che prevede la realizzazione di 13 campi per la pratica delle discipline del tennis e padel oltre una parte residenziale da 27 appartamenti, un impianto da golf con annessa club house, bar e ristorante. I promotori della raccolta firme Fabrizia Giannini, Giuliana Burzi e Valter Chiappini (nella foto) hanno intanto voluto ringraziare i cittadini firmatari, Circolo Pertini, Partito Democratico e i gruppi consigliari Sarzana si può, Sarzana Protagonista.

"Abbiamo evidenziato – spiegano i promotori dell’iniziativa – importanti criticità che imporrebbero di sottoporre la variante al Piano regolatore necessaria alla realizzazione del progetto, alla Valutazione Ambientale Strategica comprensiva della Valutazione di Incidenza per le ricadute sulle contigue Zone Speciali di Conservazione, che nella documentazione in nostro possesso si dicono non necessarie. Abbiamo inviato le nostre osservazioni ai consiglieri della Commissione Territorio e con l’aiuto di Legambiente, Italia Nostra e Verdi, stiamo sottoponendo queste ed altre considerazioni ad esperti e legali".