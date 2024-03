Niente insegnanti. Salta la visita al museo

La gita è saltata all’ultimo istante per l’indisponibilità degli insegnanti. Mentre i ragazzi e le famiglie della media Ceccardi di Luni avevano aderito alla proposta lanciata dal Comune di visitare al Museo della Resistenza di Fosdinovo, all’improvviso gli studenti sono rimasti... a piedi. Non hanno trovato infatti nessun docente disponibile ad accompagnarli. L’uscita didattica è stata sostenuta dall’ente in accordo con la sezione Anpi che avrebbe voluto far conoscere ai ragazzi le origini del museo delle Prade e i valori civici e le testimonianze che ancora racchiude. Ma a sorpresa nonostante le adesioni della classe, la gita, di una mattinata, è stata annullata improvvisamente comunicando sia al Comune che alla segreteria del Museo l’impossibilità di rispettare l’appuntamento già fissato. La vicenda non è passata sotto traccia e tra i genitori si sono levate le protesta sulla mancata disponibilità, giustificata da motivi di orario, dei docenti.