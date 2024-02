Nessuna raccolta fondi benefica. Attenzione ai tentativi di truffa

Non è stata organizzata nessuna festa né raccolta di fondi in favore dei bambini affetti da disabilità. Ma i truffatori non hanno nessuna sensibilità e pur di far breccia nella buona fede altrui sono disposti a utilizzare la solidarietà. In questi giorni falsi rappresentanti di una associazione stanno chiedendo un contributo economico e sono stati segnalati diversi casi a Castelnuovo e Luni. La richiesta di soldi è collegata a una fantomatica manifestazione in programma l’8 e 9 marzo al centro sportivo di via Aglione a Castelnuovo ma i gestori dell’impianto hanno voluto chiarire la situazione mettendo in guardia dai malintenzionati e invitando a segnalare alle forze dell’ordine la truffa.