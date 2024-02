Nel nuovo Suv dell’Alfa Romeo la ’firma’ di un ingegnere di Luni

Nel nuovo modello dell’Alfa Romeo c’è anche la firma di un ingegnere di Luni. Il modello Suv della casa automobilistica che esordirà nel mondo dei veicoli 100% elettrici verrà presentato nei primi giorni di aprile ed è stato progettato da un team nel quale figura anche l’ingegnere Luigi Domenichelli. Le strategie di sviluppo sono state coordinate dalla squadra italiana di ingegneri Alfa Romeo al Proving Ground di Balocco. Il professionista lunense è responsabile dello sviluppo tecnico del veicolo il cui compito è stato quello di integrare e validare tutti i sottosistemi del veicolo in termini di prestazioni, durabilità e comfort. Luigi Domenichelli dopo aver conseguito la laurea di primo livello in ingegneria meccanica conseguita al polo "G. Marconi" di Spezia e la successiva laurea magistrale in ingegneria dei veicoli all’Università di Pisa, ha iniziato il suo percorso in Fiat Group Automobiles. Nel corso dell’ esperienza durata alcuni anni nel reparto costruzione prototipi si è trasferito a Detroit per curare le fasi delicate del connubio Fiat-Chrysler ed è rientrato in Italia per occuparsi della sperimentazione sino alla recente nascita di Stellantis. Ha coordinato squadre di tecnici ed ingegneri impegnati nella validazione del nuovo veicolo Alfa Romeo passando dal caldo torrido delle piste dell’Arizona al freddo polare dell’ Arjeplog test center in Svezia. Nei giorni scorsi ha incontrato il suo vicino di casa e amico di sempre Alessandro Silvestri, sindaco di Luni, con il quale condivde la passione per l’automobilismo che ha colto al volo l’occasione per lanciargli la proposta di organizzare un incontro fra i ragazzi delle scuole e le personalità del territorio che si sono affermate nei più svariati settori proprio per trasmettere conoscenze e motivazione nei loro percorsi di crescita e nella ricerca delle opportunità di lavoro.

Massimo Merluzzi