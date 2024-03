Nel bosco con 18 dosi di cocaina, arrestato spacciatore a Forte Canarbino

Arcola (La Spezia), 27 marzo 2024 – Gira per i boschi e insospettisce i carabinieri: arrestato ad Arcola uno spacciatore.

I militari dell’aliquota radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un cittadino marocchino.

I militari, in zona boschiva in prossimità di Forte Canarbino, hanno notato il 33enne che si aggirava con fare sospetto e per questo motivo hanno ritenuto di procedere al controllo.

Il dubbio, che potesse nascondere qualcosa, si è rivelato fondato dato che la perquisizione ha portato al sequestro di un involucro, contenente 18 dosi di cocaina del peso totale di 15 grammi e della somma di 765 euro in banconote di piccolo taglio, denaro ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina, nel Tribunale della Spezia, l’arrestato è stato processato con rito direttissimo con convalida del provvedimento ed applicazione del divieto di dimora nella provincia della Spezia.