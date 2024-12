’Natali’, uno sguardo irriverente sulla società del consumismo

"Più invadenti di Mariah Carey, puntuali come lo zio simpatico al cenone di Natale che ti chiede quando ti laurei, più incattiviti del Grinch", così si autodefiniscono i Mirpò che ritornano con l’immancabile spettacolo di Natale anche quest’anno. Questa volta la storica compagnia spezzina si cimenterà in un’opera quasi totalmente su testo con piccole incursioni improvvisate. Si chiama ‘Natali’ ed è una rappresentazione simbolica della nostra società, un tributo al Natale e alla sua deriva consumistica. Scritto e ideato da Guglielmo Perèz, con la regia di Alberto Vassale, verrà proposto domani sera, alle 21, nell’Opificio Calibratura dell’ex Vaccari. E non rappresenta solo uno spettacolo di critica, ma un’analisi dell’epoca in cui viviamo e dei ruoli in cui ci identifichiamo, esaminati attraverso la lente comica che da sempre caratterizza la compagnia. Con un linguaggio ironico e surreale, con occhio disincantato e ingenuo, la compagnia Mirpò offre a tutti coloro che lo desiderino un ‘Natale dimenticato’ da ricordare, l’epica storia del presepe (che tutti o quasi staranno allestendo proprio in questi giorni) e dei suoi personaggi in eterna attesa di un Salvatore. Delle situazioni paradossali che si verranno a creare saranno protagoniste non le figure evangeliche tipiche del Natale, ma le loro immagini manufatte e quello che rappresentano nella nostra società. Ingresso ad offerta libera. Il prossimo spettacolo totalmente improvvisato dai Mirpò – proposto d’intesa col Comune di Vezzano Ligure e il consiglio di quartiere Buonviaggio-Carozzo – è previsto per mercoledì 18 dicembre, alle 21, nel centro sociale di Buonviaggio (ex Farmacia): si intitola ‘Un Natale all’improvviso - Spettacolo natalizio in cui tutto può succedere’. L’entrata è libera. Per avere ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 349 3266485 o inviare una mail a [email protected].

m. magi