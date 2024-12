Natale... fiorito. Erbe e fantasia

Arte in fior domenica alle 16 al circolo Arci di Castelnuovo Magra. Un progetto che nasce dalla passione viscerale per il mondo delle piante e della loro essiccazione che si unisce all’arte dell’artigianato, le decorazioni saranno a tema natalizio floreale. Grandi e piccini potranno dare sfogo alla fantasia creando tra fiori e natura essiccata per dare vita a creazioni a tema natalizio, tra felci che verranno decorate come alberi di Natale e letterine , decorazioni in porcellana fredda e legno da appendere, vasetti floreali luminosi ognuno avrà vasta scelta su cosa e come creare. I materiali saranno resi disponibili, fiori e erbe raccolte ed essiccate durante le lunghe passeggiate in montagna e il raccolto fra i prati. Ogni fiore ha una sua storia, nasconde usi e proprietà e tecniche d’essiccazione diverse, ogni erba ha sue usanze e leggende che accompagneranno le creazioni con dei racconti e la visione dell’ erbario di Giulia Manfredi. La prenotazione è obbligatoria per gestire il materiale e gli spazi, in più ai piccoli verrà offerta una merenda e potranno decorare l’albero di Natale del Circolo della Pro Loco. Per partecipare occorre prenotare al 333 8452205, l’evento è riservato ai soci Arci.