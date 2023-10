Nastro Rosa su Palazzo Roderio: Sarzana dona per la ricerca Airc

SARZANA

Un box per la raccolta delle donazioni a favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e un nastro di luce rosa a Palazzo Roderio. Sono le iniziative assunte per ottobre, mese dedicato alla sensibilizzazione per la lotta al tumore al seno, dall’assessorato al volontariato del Comune di Sarzana con l’obbiettivo di rafforzare l’impegno nella diffusione della campagna Nastro Rosa per la prevenzione della malattia e per la raccolta di fondi a favore della ricerca Airc.

Il box è stato collocato ieri mattina alla biblioteca civica Martinetti dove si potrà fare la propria donazione e ritirare la spilletta rosa da indossare per promuovere la diffusione del messaggio che invita tutte le donne a seguire i consigli per la prevenzione del tumore al seno. "Abbiamo aderito al protocollo d’intesa Airc-Anci inserendo la nostra città tra quelle che riservano particolare attenzione alla diffusione di informazioni fra le donne per invitarle a comportamenti virtuosi e a fare i dovuti controlli – spiega l’assessore Sara Viola –. Riteniamo fondamentale sostenere la ricerca e promuoverla affinché il tumore al seno divenga sempre più curabile". Inoltre un “nastro” di luce rosa, simbolo della campagna, illuminerà palazzo Roderio nel mese di ottobre.

Secondo i dati Airc una donna su otto viene colpita da cancro al seno nel corso della vita , ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in costante aumento essendo passata all’88 per cento dei casi negli ultimi 30 anni. Nel 2022 in Italia si sono ammalati di cancro al seno 55mila donne e 500 uomini.

Nella foto, l’assessore Sara Viola e il funzionario della biblioteca Andrea Cargiolli