Napoli campione d’Italia, dalla festa al dileggio dei vandali

La passione calcistica e il tifo non hanno nulla a che fare con la maleducazione che sfocia in atti di vero e proprio vandalismo. Quelle scritte contro Napoli, i luoghi comuni e l’odio espresso da anonimi con la bomboletta spray non hanno niente a che vedere con lo sport e con le divisioni di colori. Invece a Ponzano quella che doveva essere una storica festa si è trasformata in un brutto risveglio. Gli striscioni di festeggiamento per la vittoria dello scudetto del Napoli esposti in una zona della frazione che porta all’ex Vaccari dove risiedono tanti campani e tifosissimi del Napoli. E come oltre 30 anni fa hanno festeggiato esponendo sulla strada gli striscioni bianco e azzurri nella notte macchiati da offese.