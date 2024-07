Musica da camera nella Sala Morosi

Il Festival Paganiniano di Carro prosegue il suo percorso lungo la riviera ligure con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica da camera. Stasera, a partire dalle 21.30, nella Sala Ugo Maria Morosi di Bonassola, salirà sul palco il Trio Garibotti-Pes-Anelli, per un concerto che promette di emozionare e sorprendere il pubblico. Il terzetto, formato da Francesco Garibotti al clarinetto, Gioele Pes al violoncello e Simone Anelli al pianoforte, presenterà un programma che spazia da Robert Kahn (Il ritorno di un maestro dimenticato) a Gabriel Fauré (Trio n. 1 in D minore), fino all’imponente Trio in La minore opera 114 di Johannes Brahms. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo musicisti di grande talento, interpreti appassionati e sensibili, capaci di trasmettere al pubblico tutta la bellezza e la complessità di queste opere. I biglietti sono acquistabili al botteghino in loco a 10 euro (ridotto a 8 per soci della Società dei Concerti, del Touring Club Italiano, del Fai, oltre che per gli studenti fino a 25 anni. Ulteriori informazioni disponibili inviando una mail a [email protected] o contattando il numero di telefono 351 6281806.

m. magi