Proteste al comando dei vigili: “Mi chiedono oltre 400 euro per due multe che ho già pagato”

Sarzana (La Spezia), 7 aprile 2024 – La lunga coda di protesta davanti al comando della polizia municipale è il chiaro segnale l’indicatore di qualcosa che non ha funzionato. Centinaia di automobilisti sanzionati dovranno pagare multe salatissime, alcune vicine ai 2 mila euro e comunque tutte nell’ordine dai 600 e mille euro. Si tratta di multe per infrazioni al codice della strada, dal divieto di sosta all’autovelox su viale XXV Aprile, al semaforo con rilevazione del transito con il rosso di piazza Garibaldi oppure sulla Litoranea a Marinella. I sanzionati-contestatori arrivano da Marinella, Carrara, Ameglia oltre che da Sarzana.

Qualcuno ha già pagato la contravvenzione, altri non sapevano neppure di essere stati "pizzicati" perché ignari della cosa fino a quando nei giorni scorsi hanno ricevuto la notifica di pagamento inviata da Spezia Risorse, società incaricata della gestione e riscossione delle entrate comunali tributarie dal Comune di Sarzana. E chi ha aperto la busta ha fatto un balzo di sorpresa perché le somme da saldare sono davvero altissime.

Ma oltre agli interessi di mora quello che ha fatto davvero infiammare gli utenti è la mancanza di precedenti comunicazioni. Le sanzioni infatti partono dal 2019 e molti sostengono di non aver mai ricevuto negli anni scorsi nessun sollecito di pagamento. "Non ho mai firmato niente – spiega Luca Pini – proprio perché non ho mai ricevuto nessuna raccomandata di pagamento quindi mi sono ritrovato una sanzione salatissima per una contravvenzione che non so neppure dove e quando l’ho presa".

Ma ci sono casi anche di pagamenti già avvenuti e soltanto per la precisione di Giacomo Pedrazzi nell’archiviare e conservare le ricevute di pagamento è stato evitato il doppio saldo. "Ho pagato due multe nel 2019 – ricorda – rispettivamente di 47 e 57 euro. Ma adesso mi ritrovo la notifica di 411 euro per le stesse contravvenzioni. Per fortuna posso dimostrare di aver già eseguito il versamento altrimenti dovrei mettere di nuovo mano al portafoglio".

Il gruppo nell’attesa di essere ricevuto al comando per capire a quale infrazione sono collegati i verbali ha iniziato a pensare alle azioni da svolgere cercando di capire se mettere insieme una class action.