Multati gli automobilisti… in regola. Autovelox in collaudo sbaglia le cifre, il Comune annulla le sanzioni

Sarzana (La Spezia), 8 dicembre 2024 – Vatti a fidare della tecnologia. Anche i velox sbagliano seppur aiutati dalla mano dell’uomo. Sono bastati pochi minuti di intervento per creare il panico tra tantissimi gli automobilisti, ben oltre i 23 che si sono visti recapitare a casa multe salatissime e decurtare punti sulla patente. Il tutto per essere transitati sul viale XXV Aprile sotto all’autovelox posizionato dopo il cavalcavia, sul tratto verso Marinella, alla velocità superiore ai 50 chilometri orari. Una media in perfetta regola essendo su tutto il viale in vigore il limite dei 70 chilometri. Eppure i verbali recapitati a domicilio erano chiari riportando la violazione del limite di velocità in alcuni casi anche vicina ai 20 chilometri in più del consentito. Quindi con multe salate intorno ai 170 euro oltre alla decurtazione dei punti sulla patente. In un attimo la voce ha fatto il giro del web e al coro di protesta si sono aggiunti gli interrogativi sull’ipotesi di un cambio del limite senza adeguata segnalazione. Teoria, anche se illegale, che avrebbe portato a una raffica spaventosa di contravvenzioni. Ma cosa è accaduto ?

“Nella giornata del 6 settembre – ha spiegato l’assessore Stefano Torri – la ditta incaricata della manutenzione degli apparecchi che regolano la velocità ha effettuato un controllo al tutor posizionato sul viale di fianco all’autolavaggio. Proprio per collaudarlo è stato abbassato il limite portandolo ai 50 chilometri. Una questione di pochissimi minuti durante i quali però sono transitate diverse automobili e per 23 è scattata la contravvenzione. Tutte erano in regola con il limite imposto dalla segnaletica, ovvero i 70 orari, ma in quel momento procedevano alla velocità superiore ai 50 orari. Quindi per lo strumento erano effettivamente da sanzionare ma non certo per il codice della strada”. E adesso cosa succederà? Ieri mattina si è scatenato il coro di proteste e la questione è balzata all’orecchio del comando della polizia locale che ha provveduto a un controllo, risalendo alle due giornate di manutenzioni programmate nei giorni del 6 e 7 settembre relativi al sistema tutor, che copre la distanza tra i Bozi fino al cavalcavia dell’Intermarine e di quello velox sistemato poco dopo. E così sono spuntate le 23 salate sanzioni che hanno fatto sobbalzare gli ignari automobilisti. Multati a loro insaputa ma adesso graziati.