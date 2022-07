Deve pagare la multa di 62 euro, sbaglia bonifico e ne versa 35mila

Arcola (La Spezia), 31 luglio 2022 - ​ Sbaglia a digitare l ’importo della sanzione da pagare e versa al Comune di Arcola 35mila euro. Il caso, curioso, è stato riferito in consiglio comunale dal vicesindaco Gianluca Tinfena, assessore al bilancio.

Un evento raro ma che può capitare, per fortuna la somma errata è stata versata a un ente, ma se succedesse tra privati, sarebbe così facile recuperare l’importo? Nel caso specifico è successo che un automobilista di nazionalità polacca ha superato con il suo furgone il limite di velocità sull’Aurelia, dove è stato posizionato il velox. Il sistema ha rilevato il superamento consistente e l’eccesso è stato sanzionato per un importo di 62 euro.

Ma nel bonifico per pagare la multa l’autista polacco ha digitato 35 mila euro: numeri sbagliati e con parecchi zeri in più. Cifra che è giunta nelle casse comunali. L’incauto guidatore riavrà il dovuto: "Noi ce ne siamo accorti – ha spiegato Tinfena – e abbiamo dovuto creare un capitolo di bilancio ‘proventi e sanzioni violazioni codice della strada nuova postazione’ per restituire i soldi, dobbiamo spiegare, per chi legge il capitolo di bilancio, come sono andate le cose e cosa faremo".