Mozziconi di sigaretta ‘riciclati’: trasformati in palline di plastica per produrre bottoni e cerniere

Ameglia, 27 gennaio 2024 – Il consiglio resta sempre quello di evitare il fumo per tutelare la salute. Ma se proprio non si può rinunciare alla compagnia di una sigaretta, almeno che si rispetti l’ambiente e si sappia che il mozzicone depositato negli appositi contenitori potrà avere una nuova e insospettabile seconda vita.

Il Comune di Ameglia ha aderito al progetto, unico ente della Provincia spezzina e secondo in Liguria dopo Celle Ligure, proposto dall’azienda Re.Cig di Trento che ha inventato i posacenere da strada.

Gli ’smokers point’ raccoglieranno infatti i mozziconi delle sigarette che dopo una lavorazione in fabbrica verranno trasformati in palline di plastica e poi vendute alle aziende per la produzione di bottoni, cerniere, oggetti di plastica tra i quali i raccoglitori tascabili delle sigarette consumate oppure per realizzare montature di occhiali. Il progetto proposto da Marco Fimognari uno dei soci dell’azienda nata nel 2020 ha trovato l’adesione da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Umberto Galazzo, la vice Raffaella Fontana e l’assessore Nicolas Cervia, hanno seguito le pratiche e predisposto il comodato d’uso triennale di 8 raccoglitori delle ’cicche’ che saranno posizionati all’esterno di palazzo civico, 2 a Fiumaretta altrettanti a Bocca di Magra e uno ciascuno a Montemarcello, piazza della Libertà a Ameglia Paese e al Cafaggio. Una volta riempiti il personale del Comune provvederà a svuotarli al magazzino dell’area D2 attendendo il ritiro da parte del personale dell’azienda che avverrà almeno ogni 3 mesi.

«Siamo una azienda giovane – ha spiegato Marco Fimognari – nata a marzo del 2020 ma appena partiti siamo stati fermati dall’emergenza sanitaria. Il nostro lavoro consiste dopo la raccolta nell’essicazione del mozzicone per togliere la parte in cenere e tabacco rimanente, quindi si procede al lavaggio della parte nociva e attraverso il miscelatore termico si arriva alla produzione della pallina di plastica che viene acquistata da aziende per utilizzarla in varie attività. Ci piace pensare al sostegno che forniamo all’ambiente ripulendolo dalle cicche che vengono lanciate sulle strade e contemporaneamente al riutilizzo in nuove forme utili alla produzione". Il compito dell’amministrazione comunale adesso sarà quello di promuoverne l’utilizzo quotidiano coinvolgendo anche operatori commerciali e balneatori a sostenere la lotta all’abbandono dei mozziconi. In questo momento sono stati distribuiti in Italia 1800 contenitori in acciaio e i primi in Provincia verranno posizionati nelle frazioni di Ameglia già dalle prossime settimane.