Parla da leader Filippo Bandinelli dal ritiro di Santa Cristina: "Sono felice di essere a Spezia, una città bellissima. Ho provato emozioni fortissime nel match contro il Venezia nel vedere la gioia dei tifosi, che desidero ancora ringraziare. Per gli spezzini lo Spezia è una cosa importante, per me è motivo di orgoglio giocare in questa squadra. Voglio disputare un campionato da protagonista ed essere decisivo in tante partite. Ripartiamo da basi importanti, con un allenatore che già conosciamo – ha continuato il centrocampista –. Stiamo lavorando forte, c’è entusiasmo, vogliamo disputare una stagione importante. Abbiamo la fortuna di conoscerci già tra noi, c’è grande compattezza, il gruppo deve venire prima di tutto. In questa squadra ci sono tanti capitani. La sensazione che vi sia la giusta alchimia tra le varie componenti l’ho già avvertita nelle ultime gare dello scorso torneo, dovrà continuare ad accompagnarci". E ha precisato: "La Serie B è un campionato lungo e difficile, l’equilibrio, sia nei momenti positivi che in quelli negativi dovrà essere la nostra forza. Dovremo creare un’unità fondamentale, in primis con i tifosi, ripartendo dall’entusiasmo vissuto il 10 maggio al ‘Picco’. Personalmente, lo scorso anno, ho trovato difficoltà a ricalarmi in una categoria difficile come la cadetteria, mi è dispiaciuto tanto non aver fatto gol, essendo un centrocampista offensivo andare a centro dev’essere un mio obiettivo". Miele per mister D’Angelo: "Ci ha sempre trasmesso tranquillità e fiducia, anche nei momenti in cui i risultati non erano ottimali. Siamo felici sia rimasto".

Fabio Bernardini