Mostra nazionale dell’antiquariato. Inaugura alla Fortezza Firmafede la dieci giorni di arte e bellezza

Avrà inizio domani sera, negli splendidi interni della Fortezza Firmafede, la trentaseiesima edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato Città di Sarzana che si concluderà domenica 18 agosto. Una trazione di grande pregio quella nata nel 1978, che si è interrotta per ben dieci anni nel 2013 per rinascere nel 2023. Organizzata dall’associazione Antiquari sarzanesi, con la curatela di Elisabetta Sacconi, il patrocinio del Comune e la partnership di Confcommercio La Spezia in accordo con la direzione regionale Musei Liguria, la mostra, visitabile tutti i giorni di apertura dalle 18 alle 24, sarà caratterizzata dall’autenticità degli oggetti esposti. Nel percorso che tra i due piani delle cellette conduce, passando sugli spalti, fino al padiglione “Fiorella Carelli Carozzi”nella Sala del Magnifico si potranno ammirare mobili, dipinti, ceramiche, tappeti antichi e opere di designer di fama internazionale. Tra le svariate opere da ammirare, anche un autoritratto di Domenico Fiasella (1589-1669), un dipinto di Antonio Ligabue (1899-1965) raffigurante Canguri’ e un capriccio architettonico con fontana del modenese Francesco Battaglioli (1718/19-1796).

I sotterranei ospiteranno un’esposizione collaterale di arte contemporanea “L’Eterno in divenire” a cura dello scultore Roberto Rocchi, con un percorso di installazioni concepite appositamente per la particolarità del luogo, in cui il marmo statuario di Carrara e quello di Thassos si uniscono con ferro, acciaio, resine e led colorati. previsti anche incontri tematici, come quello che verrà organizzatoi dal Museo Diocesano dedicato alla crocifissione di Brueghel. Per avvicinare anche i più piccoli all’affascinante mondo dell’antiquartaito, la cooperativa Earth proporrà un ciclo di laboratori per bambini, in cui poter imparare a leggere informazioni nascoste nelle opere, diventare apprendisti restauratori e trasformarsi in piccoli critici d’arte.

I tre laboratori, con inizio fissato alle ore 21, nelle serate del 14, 15 e 17 agosto, permetteranno anche ai genitori di godersi la mostra in tutta tranquillità. Il costo per partecipare aciascuno dei 3 appuntamenti della durata di 2 ore e comprensivi di visita alla mostra, è di 6 euro. Per qualsiasi informazione sui laboratori, cui i bimbi di età superiore ai 7 anni potranno accedere solo previa prenotazione, rivolgersi a [email protected].