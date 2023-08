Mostra di antiquariato Mercanti d’arte dall’Italia e dall’estero per un ritorno con stile

E’ la storia della città che dopo un silenzio di qualche anno è tornata a bussare alle porte della Fortezza Firmafede. Un salto nel tempo per la Mostra Nazionale dell’Antiquariato che ha ufficialmente inaugurato il nuovo percorso l’altra sera e accompagnerà i visitatori fino al prossimo 20 agosto attraverso le cellette e il padiglione esterno della Cittadella utilizzato in inverno per le mostre di pittura. Una ventina di espositori provenienti da diverse città italiane e anche dall’estero hanno aderito all’appello lanciato dal Comune di Sarzana, dall’Associazione Antiquari attraverso Gabriele Di Sarcina, presente con la sua Galleria Antique e l’esperto collega Franco Leonide oltre alla curatrice Elisabetta Sacconi. Tutti presenti l’altra sera in Fortezza per il taglio del nastro insieme alla autorità , al vicesindaco Carlo Rampi, all’assessore Giorgio Borrini e Raffaella Plicanti presidente del consiglio comunale. Sono presenti alla rassegna Ad. Res; Antichità La Pieve i Sabbio Chiese, Fine Tempore studio, Ars Antiqua e Brun Fine Art, Bonanomi Antiquariato di Moncalvo, Fausto Bulgarelli e Marco Scalabrini Antichità di Carpi, Capozzi Antichità Genova, Casa d’aste Samarinese, Enrico Corradini Antichità di Castelguelfo, Studio d’Arte Gherardi, Galleria Uomo Arte Pisa, Lobardo & Partners di Sant’Antonio di Susa, Odieesus I Sthlam (Svezia), Phidias Antiques (Reggio Emilia), Raffaello Pernici Best Ceramics, Giampiero Tacchinardi di Spezia. Oltre alla mostra aperta dalle 18 alla mezzanotte nei sotterranei completamente restaurati sarà presente la mostra "Altri luoghi" degli artisti Paolo Fiorellini e Stefano Lanzardo. Questa sera alle 21 intanto sarà ospite della Fortezza Firmafede e della Mostra Nazionale il critico d’arte Vittorio Sgarbi per presentare il suo nuovo libro.

m.m.